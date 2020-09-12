Ливерпуль обыграл Лидс в стартовом туре АПЛ. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

Счет: 4:3.

За последние 60 игр на Энфилде в рамках чемпионата Англии Ливерпуль не проиграл ни одного раза. Серия длится с апреля 2017 года.

Составы команд

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Кейта, Вейналдум, Салах, Хендерсон, Мане, Фирмино.

Лидс: Мелье, Кох, Ейлинг, Даллас, Стрейк, Филлипс, Эрнандес, Клих, Харрисон, Элдер Кошта, Бэмфорд.

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Во время игры гости трижды сравнивали счет. Однако нападающий Ливерпуля Мохамед Салах принес своей команде победу, сделав хет-трик.

Первый гол Ливерпуль забил уже на 4 минуте — Салах совершил меткое пенальти. Команда соперников с ответом не задержался — на 12 минуте Джек Гаррисон забил с передачи.

На 20 минуте Ливерпуль с подачи Робертсона снова попал в ворота, а через 10 минут Лидс сравнял счет.

Почти сразу Салах со штрафной площадки отправил мят в правую девятку.

Во втором тайме на 66 минуте Лидс сравнял счет после гола Метеуша Клиха.

Решающую точку поставил Мохамед Салаха, пробив на 88 минуте пенальти в левый нижний угол ворот.

В финале Суперкубка Англии 2020 лондонский Арсенал принимал Ливерпуль. Встреча прошла в Лондоне на стадионе Уэмбли и завершилась победой Арсенала.

Для Арсенал это 16-я победа в Суперкубке. Ливерпуль выигрывал этот трофей 15 раз.