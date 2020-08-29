В финале Суперкубка Англии 2020 лондонский Арсенал принимал Ливерпуль. Встреча в Лондоне на стадионе Уэмбли и завершилась победой Арсенала.

Арсенал — Ливерпуль — 1:1 (по пенальти — 5:4)

Голи: Обамеянг, 13 — Мінаміно, 73

Арсенал: Мартинес — Холдинг, Давид Луис, Тирни (Колашинац, 83 хв) — Бельерин (Соареш, 58 хв), Ельнени, Джака, Мейтленд-Найлз — Сака((Уиллок, 83 хв), Нкетиа(Нельсон, 83 хв), Обамеянг.

Ливерпуль: Алиссон — Уильямс (Кейта, 60 хв), Гомес, ван Дейк, Робертсон — Милнер (Минамино, 60 хв), Фабиньо, Вейналдум (Брюстер, 90 хв) — Салах, Фирмино (Джонс, 83 хв), Мане;

Матч начался в равной игры обеих команд. На 7 минуте Ван Дейк отправил мяч в сетку, но лайнсмен зафиксировал офсайд.

На 13 минуте Ливерпуль попытался пойти в атаку, но мяч перехватили лондонцы. После паса, Обамеянг нанес удар с дальней дистанции и попал в угол ворот!

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На 73 минуте забил ливерпулец Такуми Минамино. Он сыграл на добивании в штрафной, отправив мяч в правый нижний угол ворот. Японец провел на поле 13 мин и успел отметиться!

После уравненного счета, Ливерпуль бросился атаковать. Несколько моментов имел Мане, но ему помешал голкипер канониров. Команды сыграли 90 минут и отправились на короткий перерыв перед серией пенальти.

Во время серии пенальти ошибся ливерпулец Райан Брюстер — его удар пришелся в перекладину.

Финальную точку поставил канонир Обамеянг, который хладнокровно отправил мяч в правую девятку.

Для Арсенал это 16-я победа в Суперкубке. Ливерпуль выигрывал этот трофей 15 раз.

Арсенал победил в Кубке Англии

Во время празднования победы Арсенала в Кубке Англии, арсеналец Обамеянг уронил и разломал трофей.

Нападающий канониров направлялся к команде для того, торжественно поднять Кубок Англии над головой, но не удержал его в руках, когда трофей начал рассыпаться.