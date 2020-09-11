Английский Ливерпуль представил третий комплект футбольной формы на сезон-2020/21.

Экипировка красных выполнено в черно-сером цвете с шахматным принтом. Логотип клуба, фамилии игроков на джерси, а также название титульного спонсора будут красного цвета. Воротник на джерси имеет V-образный вырез.

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Дизайн экипировки разработал американский бренд спортивной одежды Nike.

При создании третьего комплекта мерсисайдцев разработчики вдохновлялись клетчатыми флагами и баннерами фанатов команды, с которыми преданные поклонники Ливерпуля приходят на Энфилд, чтобы поддержать свою любимую команду.

Our chequered flags are a familiar sight… Now they’ve inspired the design of our new third kit pic.twitter.com/KuaZE5hRQP — Liverpool FC (@LFC) September 11, 2020

Клетчатый принт, который взятый за основу, был традиционным для Ливерпуля в 1980-х.

Новый комплект уже доступен для предзаказа через интернет-магазин клуба, а в магазинах Nike он должен появиться с 15 сентября.

Как выглядит домашняя и гостевая форма Ливерпуля?

Новая выездная форма действующих чемпионов Англии выполнена в бирюзовом цвете с черными вставками. Птица Лайвер — символ города Ливерпуль и аббревиатура клуба выполнены так же, как и на домашнем комплекте только в черном окрасе.

А основной комплект Ливерпуля выполнен в традиционном красном цвете с использованием белых и бирюзовых линий.