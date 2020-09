Английский Ливерпуль представил третий комплект футбольной формы на сезон-2020/21.

Экипировка красных выполнено в черно-сером цвете с шахматным принтом. Логотип клуба, фамилии игроков на джерси, а также название титульного спонсора будут красного цвета. Воротник на джерси имеет V-образный вырез.

Дизайн экипировки разработал американский бренд спортивной одежды Nike.

При создании третьего комплекта мерсисайдцев разработчики вдохновлялись клетчатыми флагами и баннерами фанатов команды, с которыми преданные поклонники Ливерпуля приходят на Энфилд, чтобы поддержать свою любимую команду.

Our chequered flags are a familiar sight…

Now they’ve inspired the design of our new third kit pic.twitter.com/KuaZE5hRQP

— Liverpool FC (@LFC) September 11, 2020