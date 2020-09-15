В матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21 киевское Динамо встретится с голландским АЗ Алкмааром. Матч состоится 15 сентября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 20.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале 2+2. Также игру в прямом эфире покажет российский телеканал Матч! ТВ.

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Также за текстовой трансляцией матча можно будет наблюдать на сайте Факты ICTV. Она начнется за несколько минут до стартового свистка.

Все матчи третьего раунда отбора Лиги чемпионов играют в формате одной встречи. Победитель этого противостояния встретится в плей-офф с победителем дуэли Гент (Бельгия) — Рапид (Австрия). Матчи плей-офф запланированы на 23 и 29 сентября.

Это будет третья очная встреча команд в истории. Последний раз они встречались между собой в сезоне-2009/10 в рамках группового этапа Кубка УЕФА. Тогда победа в двух матчах была на стороне киевской команды (2:0, 1:2).