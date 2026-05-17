Графики отключения света 18 мая не прогнозируются

Как сообщили в Укрэнерго, в понедельник, 18 мая, меры по ограничению потребления электроэнергии не запланированы.

В то же время потребителей просят перенести энергоемкие процессы на дневное время (с 10:00 до 16:00) и ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.

Напомним, что 14 мая в Киеве в результате ракетно-дронового удара была повреждена трансформаторная подстанция и высоковольтная линия ДТЭК. Также повреждены производственная площадка, спецтехника и 29 автомобилей.

В то же время из-за российского обстрела объектов энергетической инфраструктуры фиксировалось частичное обесточивание потребителей в 11 областях — г. Киев, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Хмельницкой областях.

В Минэнерго отмечали, что в Украине из-за одной из самых масштабных комбинированных атак РФ была зафиксирована сложная ситуация в энергосистеме.

