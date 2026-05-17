16 и 17 мая в эфире СТБ показали новые выпуски шоу МастерШеф 17. На этой неделе участники продолжили борьбу за место в топ-10 сезона и прошли несколько конкурсов с различными условиями.

Как прошли 21 и 22 выпуски МастерШеф 17

Неделя на проекте началась с конкурса для подростков-спортсменов, увлекающихся паркуром. Участники должны были приготовить для 11 гостей калорийные и вкусные блюда, а также учесть пожелания, которые те озвучили перед стартом испытания.

Следующий конкурс был индивидуальным. Кулинары готовили блюда, посвященные отцу или человеку, который стал отцом в их жизни. Судьи оценивали не только результат, но и идею, которую участники вкладывали в свои блюда.

Сейчас смотрят

Также на этой неделе любители проходили конкурс из 12 мини-тестов, которые должны были показать их профессиональные навыки и кулинарный прогресс за время пребывания в проекте. Перед началом испытания каждый участник самостоятельно оценивал свой уровень.

На битве черных фартуков участники готовили по особым правилам. Леди Анна получила черную метку, поэтому именно она выполняла все действия на кухне вместо других кулинаров. Остальные участники не могли покидать свои рабочие места и только словами объясняли, что и как нужно делать.

По условиям конкурса, если хотя бы один участник плохо справился с блюдом — он покидал проект. Если же все черные фартуки прошли испытание успешно, шоу должна была покинуть сама Анна.

Кто покинул МастерШеф 17 в 22 выпуске от 17 мая 2026 года

По результатам битвы черных фартуков проект покинул Александр Славинский.

Александру 40 лет, он из Киева и работает консультантом по кофейному гостеприимству и бизнесу. Участник занимается кофейной гастрономией и экспериментирует с сочетанием различных вкусов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.