На Полтавщине зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,6: что известно
Утром 17 мая в Полтавском районе произошло землетрясение магнитудой 2,6.
Как сообщил Главный центр специального контроля, в субботу в 06:39 в Полтавской области зарегистрировали землетрясение мощностью 2,6 по шкале Рихтера.
Эпицентр подземных толчков находился в Полтавском районе — между селами Воронянщина Шишацкого общества и Сивцы Диканской громады. Ячейка землетрясения залегала на глубине 4 км.
По классификации специалистов, землетрясение относится к едва ощутимым, поскольку его магнитуда составляла 2,6 по шкале Рихтера.
В Центре спецконтроля обращаются к жителям, которые могли ощутить толчки, с просьбой оставить сообщение через специальную форму на сайте учреждения.
К слову, в Полтавской области время от времени фиксируют подземные толчки.
Так, 28 марта в 19:50 в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,2, эпицентр находился в пределах Мачуховской территориальной общины.
А 6 февраля в селе Мильцы на окраине Полтавы зафиксировали незначительное землетрясение.
В то же время 12 мая, после часа ночи в Хустском районе Закарпатской области на глубине 9 км произошло землетрясение.