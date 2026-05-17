В российских и пророссийских медиа распространяется очередная волна дезинформации о якобы “расследованиях” в отношении супруги президента Украины, предупреждают в НАБУ и САП.

В НАБУ и САП предупредили об очередной волне дезинформации Кремля

НАБУ и САП обращают внимание на распространение в российских и пророссийских СМИ очередной волны дезинформации о якобы “расследованиях” в отношении супруги президента Украины Елены Зеленской.

– Эта информация не соответствует действительности. НАБУ и САП не совершают никаких процессуальных действий, о которых идет речь в указанных вбросах, — говорится в сообщении.

В ведомствах отмечают, что подобные информационные вбросы являются частью системной дезинформационной кампании со стороны России. Она направлена ​​на дискредитацию украинских институций, подрыв доверия к антикоррупционным органам, дестабилизацию общественно-политической ситуации и ослабление единства Украины в условиях полномасштабной войны.

Сейчас смотрят

НАБУ и САП призывают граждан и представителей СМИ проверять информацию, пользоваться официальными источниками и не способствовать распространению манипуляций и фейков, которые использует Россия как элемент информационной войны против Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.