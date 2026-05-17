”Расследование” в отношении Зеленской: НАБУ и САП опровергли очередной фейк Кремля
- Кремль запустил очередную волну дезинформации – на этот раз о "расследовании" в отношении Елены Зеленской.
- В НАБУ и САП подчеркивают, что эта информация не соответствует действительности, а они не совершают процессуальных действий, о которых пишут в российских и пророссийских СМИ.
- В то же время в ведомствах отмечают важность проверки информации на официальных источниках, чтобы не подыгрывать Кремлю в его попытках дискредитировать украинские институты.
В российских и пророссийских медиа распространяется очередная волна дезинформации о якобы “расследованиях” в отношении супруги президента Украины, предупреждают в НАБУ и САП.
НАБУ и САП обращают внимание на распространение в российских и пророссийских СМИ очередной волны дезинформации о якобы “расследованиях” в отношении супруги президента Украины Елены Зеленской.
– Эта информация не соответствует действительности. НАБУ и САП не совершают никаких процессуальных действий, о которых идет речь в указанных вбросах, — говорится в сообщении.
В ведомствах отмечают, что подобные информационные вбросы являются частью системной дезинформационной кампании со стороны России. Она направлена на дискредитацию украинских институций, подрыв доверия к антикоррупционным органам, дестабилизацию общественно-политической ситуации и ослабление единства Украины в условиях полномасштабной войны.
НАБУ и САП призывают граждан и представителей СМИ проверять информацию, пользоваться официальными источниками и не способствовать распространению манипуляций и фейков, которые использует Россия как элемент информационной войны против Украины.