Папа Римский повторил набирающий популярность вирусный тренд six–seven в TikTok.

Папа Лев XIV воспроизвел вирусный тренд six–seven

Во время встречи с молодежью в Ватикане Папа Римский Лев XIV воспроизвел популярный в TikTok мем six-seven.

Видео опубликовал итальянский священник Дон Роберто Фишер.

В ролике подростки показывают понтифику характерный жест руками и просят его повторить. Папа Римский поддержал шутку, усмехнулся и воспроизвел движение за детьми.

Видео набрало более 14 млн просмотров и около 2 млн лайков.

Мем six-seven: что значит

Six-seven или 6-7 — это вирусный мем и сленговое выражение, которое стало популярным в TikTok и Instagram Reels в 2025 году. Он происходит из песни Doot Doot (6 7) американского рэпера Skrilla. Точного значения фраза не имеет: сам исполнитель ранее объяснял, что намеренно не придавал ей какой-либо смысл.

Популярным мем стал благодаря роликам с баскетболистами, в частности с Ламело Боллом, рост которого составляет 6 футов 7 дюймов. Впоследствии жест стали использовать спортсмены, блогеры и знаменитости.

Со временем воспроизведение исходного варианта six-seven стало своеобразной шуткой поколения Альфа (это люди, родившиеся в период с 2010 по 2024 год, их возраст составляет от 2 до 16 лет).

Его часто используют без четкого значения как реакцию, оценку или просто узнаваемую вирусную фразу.

В январе 2025 года Оксфордский словарь назвал six-seven детским словом года. По результатам исследования, подобные сленговые выражения дети часто связывают с дружеским общением: почти каждый десятый ребенок вспоминал слово “друзья”, описывая такие фразы, а 28% ассоциировали их с весельем и смехом.

