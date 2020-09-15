Динамо Киев — АЗ: смотреть видео и обзор матча Лиги чемпионов 2020/2021

Динамо Киев — АЗ — 2:0.

Голы: Родрігес — 49, Шапаренко — 87.

В первом тайме Динамо никак не могло вывести кого-либо из футболистов на ударную позицию. Это подтверждает статистика — киевляне нанесли лишь один удар в сторону ворот АЗ.

Этот единственный шанс Динамо получило аж на 45-й минуте первого тайма, когда Буяльский ударил со штрафного, но защитник АЗ Влаар вынес мяч уже буквально из ворот.

Гости из Нидерландов также не имели много возможностей забить. Можно вспомнить момент, когда футболисты АЗ просили пенальти на 35-й минуте после того, как Миколенко и Караваев повалили Боаду, но арбитр решил, что этого не достаточно для 11-метрового удара.

Во втором тайме Динамо нашло ошибку соперника. На 49-й минуте Родригес уверенно забил под перекладину, когда Буяльский отдал отличную передачу на своего партнера. 1:0.

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Еще один опасный момент киевляне имели на 60-й минуте. Супряга сам создал себе момент, бил носком по-футзальному в центр ворот, но голкипер АЗ спас команду.

Динамо сделало счет 2:0 на 87-й минуте. Кенджора навесил, голкипер АЗ неудачно выбил мяч, а Шапаренко стоял в нужном месте и легко забил гол.

Динамо пробилось в плей-офф Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча между Гентом (Бельгия) и Рапидом (Австрия).

Больше деталей матча можно найти в онлайн трансляции Динамо Киев — АЗ, которую провели Факты ICTV.