Динамо Київ – АЗ: дивитися відео та огляд матчу Ліги чемпіонів 2020/2021

Динамо Київ – АЗ – 2:0.

Голи: Родрігес – 49, Шапаренко – 87.

У першому таймі Динамо ніяк не могло вивести будь-кого з футболістів на ударну позицію. Це підтверджує статистика – кияни завдали лише одного удару в бік воріт АЗ.

Цей єдиний шанс Динамо отримало аж на 45-й хвилині першого тайму, коли Буяльський вдарив із штрафного майданчика, але захисник АЗ Влаар виніс м’яч вже буквально з воріт.

Гості з Нідерландів також не мали багато моментів забити. Можна згадати момент, коли футболісти АЗ просили пенальті на 35-й хвилині після того, як Миколенко і Караваєв повалили Боаду, але арбітр вирішив, що цього не достатньо для 11-метрового удару.

У другому таймі Динамо знайшло помилку суперника. На 49-й хвилині Родрігес впевнено забив під поперечину, коли Буяльський віддав відмінну передачу на свого партнера. 1:0.

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Ще один небезпечний момент кияни мали на 60-й хвилині. Супряга сам створив собі момент, бив носаком по-футзальному в центр воріт, але голкіпер АЗ врятував команду.

Динамо зробило рахунок 2:0 на 87-й хвилині. Кенджора навісив, голкіпер АЗ невдало вибив м’яч, а Шапаренко стояв у потрібному місці та легко забив гол.

Динамо пробилося в плей-оф Ліги чемпіонів, де зустрінеться з переможцем матчу між Гентом (Бельгія) та Рапідом (Австрія).

Більше деталей матчу можна знайти в онлайн трансляції Динамо Київ – АЗ, яку провели Факти ICTV.