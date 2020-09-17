Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных команд после сентябрьских матчей сборных. В обновленном списке после матчей в групповом этапе Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 против Швейцарии и Испании сине-желтые занимают 24 место.

По сравнению с предыдущим рейтингом подопечные Андрея Шевченко не изменили позицию и имеют в активе 1 539 баллов.

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Соперники украинской команды в Лиге наций занимают следующие позиции: Испания — седьмую (+1), Германия — 14 (+1) и Швейцария — 15 (-3). Также команды, с которыми сине-желтым предстоит встретиться в финальной части Евро 2020, занимают 13-е (Нидерланды) и 27-е места (Австрия).

Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться национальная команда Бельгии, следом расположились действующие чемпионы мира французы, а замыкают тройку лидеров бразильцы.



















Рейтинг ФИФА: Украина сохранила место в топ-25 сильнейших сборных мира / 5 фотографий

В топ-50 рейтинга ФИФА наибольшего прогресса достигла команда России (32), которая поднялась на шесть пунктов, а наибольший регресс у сборной Словакии (36), которая опустилась на четыре места.

В октябре сборная Украины сыграет в течение шести дней с тремя топ-сборными: товарищеский матч с командой Франции и матчи в рамках Лиги наций с Германией и Испанией. С подопечными Дидье Дешама сине-желтые встретятся в Сен-Дени, а матчи против Фурии Рохи и Бундестим состоятся в Киеве.