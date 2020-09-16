Пандемия нанесла мировому футболу убытков на $14 млрд — ФИФА

Пандемия Covid-19 обойдется мировом клубном футболу в $14 млрд в 2020 году, что составляет примерно треть его стоимости. Об этом заявил чиновник футбольного корпуса ФИФА Олли Рен.

Рен возглавляет комитет ФИФА, созданный для борьбы с последствиями пандемии. Вместе с финансовыми консультантами они оценили стоимость клубного футбола в мире на сумму от $40 до $45 млрд.

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По словам Рена, цифра в $14 млрд базируется на текущем сценарии развития ситуации вокруг пандемии, когда футбол постепенно восстанавливается после трехмесячного перерыва, наступившего в начале марта 2020 года. В комитете отмечают, что футбол станет другой игрой, если вирус не одолеют.

— Пандемия Covid-19 нанесла сильнейший удар по футболу. Это породило множество проблем в футболе на разных уровнях — множество профессиональных клубов столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. Я также глубоко обеспокоен ситуацией с молодежными академиями и клубами из низших дивизионов, — заявил Ренн.

Рен добавил, что больше всего пострадал клубный футбол в Южной Америке, хотя вызывают беспокойство также клубы в Африке и Азии.

— Существует реальная опасность того, что проделанная плодотворная работа по развитию клубного футбола в Африке и Азии может быть разрушена. Сейчас мы хотим смягчить этот удар и удержать на плаву уже сделанную работу, — сказал чиновник.

На борьбу с последствиями пандемии ФИФА выделила $1,5 млрд. Также Рен рассказал, что 150 из 211 ассоциаций-членов ФИФА на сегодняшний день подали заявки на получение средств.

Чиновник добавил, что хотя футбол медленно пробуждается, нельзя исключать очередного спада.

— Решающим будет вопрос о том, будет ли разработана вакцина и можно ли будет ею воспользоваться, а также как можно будет сдержать пандемию. Пока эти и другие вопросы оставляют непонятными, — признался Рен.

В июле Ассоциация европейских клубов (ECA) проанализировала финансовые последствия, которые пандемия нанесла европейским клубам. По просчетами организации, европейский футбол не досчитается €3,6 млрд (€1,5 млрд в сезоне 2019/20 и €2,1 млрд в 2020/21).

Огромной частью своих доходов клубы будут покрывать заработную плату футболистам и персоналу. В следующем сезоне 70,1% дохода придется выделить на зарплаты.

Источник: Eurosport