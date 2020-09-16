Национальная команда Украины проведет товарищеский матч с действующими чемпионами мира сборной Франции 7 октября на стадионе Стад де Франс в Сен-Дени.

Встреча начнется в 21.10 по местному времени (в 22.10 по киевскому).

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Сначала команды должны были встретиться еще 27 марта, но из-за пандемии Covid-19 все запланированные матчи перенесли на неопределенный срок.

15 сентября, проделав все организационные и технические моменты, Федерация футбола Франции направила в Украинской ассоциации футбола соответствующее подтверждение о проведении матча.

После контрольного матча с подопечными Дидье Дешама на сине-желтых в течение шести дней ждет еще два поединка с топ-командами в рамках турнира Лига наций УЕФА в элитном дивизионе — против команд Германии (10 октября) и Испании (13 октября). Эти встречи должны состояться в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Украина в Лиге наций УЕФА

В сентябре подопечные Андрея Шевченко стартовали в Лиге наций УЕФА домашним поединком во Львове против команды Швейцарии, которую обыграли со счетом 2:1. Впрочем следующая выездная игра против Испании на выезде обернулась разгромом 4:0.

После двух туров Украина занимает второе место в четвертой группе Лиги А.