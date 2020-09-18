Действующий чемпион английской Премьер-лиги Ливерпуль объявил о переходе полузащитника мюнхенской Баварии и сборной Испании Тьяго Алькантары.
Футболист заключил с мерсисайдцами контракт на четыре года. За Ливерпуль Алькантара будет выступать под шестым номером.
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Красные заплатили мюнхенскому клубу за футболиста €22 млн плюс бонусы в размере €5,5 млн.
Тьяго стал вторым футболистом, с которым ливерпульский клуб заключил соглашение в летнее трансферное фикно после грека Костаса Цимикаса.
— Я думаю, что это удивительное чувство. Я долго ждал этого момента и очень, очень рад быть здесь. Я должен как можно быстрее адаптироваться к команде в ситуации, в которой мы живем сейчас, — сказал Алькантара.
The moment you’ve all been waiting for…#ThiagoFriday pic.twitter.com/s2tOCvnHta
— Liverpool FC (@LFC) September 18, 2020
Алькантара является воспитанником каталонской Барселоны, а на Альянц-Арене провел семь сезонов. Вместе с мюнхенцами он семь раз выиграл Бундеслигу, а в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов, обыграв с командой в финале французский ПСЖ.
29-летний футболист также принял участие в 39 матчах за национальную сборную Испании.
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За несколько часов до объявления трансфера в Ливерпуль футболист попрощался с болельщиками мюнхенского клуба в соцсетях.
— Да, это было самое сложное решение в моей карьере. Я решил завершить главу в этом замечательном клубе. В Баварии я рос и развивался как игрок последние семь лет. Были победы, успехи, радостные моменты, иногда непростые времена.
.@FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/H8JdGd1tTs
— Thiago Alcantara (@Thiago6) September 18, 2020
Также он добавил, что решение сменить клубную прописку связано исключительно со спортом, так как он требует новых вызовов.
Алькантара поблагодарил Баварии за поддержку, а также добавил, что в мюнхенском клубе чувствовал себя как дома.
Фото: Liverpool FC