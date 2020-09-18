Действующий чемпион английской Премьер-лиги Ливерпуль объявил о переходе полузащитника мюнхенской Баварии и сборной Испании Тьяго Алькантары.

Футболист заключил с мерсисайдцами контракт на четыре года. За Ливерпуль Алькантара будет выступать под шестым номером.

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Красные заплатили мюнхенскому клубу за футболиста €22 млн плюс бонусы в размере €5,5 млн.

Тьяго стал вторым футболистом, с которым ливерпульский клуб заключил соглашение в летнее трансферное фикно после грека Костаса Цимикаса.

— Я думаю, что это удивительное чувство. Я долго ждал этого момента и очень, очень рад быть здесь. Я должен как можно быстрее адаптироваться к команде в ситуации, в которой мы живем сейчас, — сказал Алькантара.

Алькантара является воспитанником каталонской Барселоны, а на Альянц-Арене провел семь сезонов. Вместе с мюнхенцами он семь раз выиграл Бундеслигу, а в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов, обыграв с командой в финале французский ПСЖ.

29-летний футболист также принял участие в 39 матчах за национальную сборную Испании.

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За несколько часов до объявления трансфера в Ливерпуль футболист попрощался с болельщиками мюнхенского клуба в соцсетях.

— Да, это было самое сложное решение в моей карьере. Я решил завершить главу в этом замечательном клубе. В Баварии я рос и развивался как игрок последние семь лет. Были победы, успехи, радостные моменты, иногда непростые времена.

Также он добавил, что решение сменить клубную прописку связано исключительно со спортом, так как он требует новых вызовов.

Алькантара поблагодарил Баварии за поддержку, а также добавил, что в мюнхенском клубе чувствовал себя как дома.

Фото: Liverpool FC