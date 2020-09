Действующий чемпион английской Премьер-лиги Ливерпуль объявил о переходе полузащитника мюнхенской Баварии и сборной Испании Тьяго Алькантары.

Футболист заключил с мерсисайдцами контракт на четыре года. За Ливерпуль Алькантара будет выступать под шестым номером.

Красные заплатили мюнхенскому клубу за футболиста €22 млн плюс бонусы в размере €5,5 млн.

Тьяго стал вторым футболистом, с которым ливерпульский клуб заключил соглашение в летнее трансферное фикно после грека Костаса Цимикаса.

The moment you’ve all been waiting for…#ThiagoFriday pic.twitter.com/s2tOCvnHta

— Liverpool FC (@LFC) September 18, 2020