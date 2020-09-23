PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Стала известна дата боя Усик — Чисора

Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) выйдет на ринг против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) 31 октября. Об этом сообщила промоутерская компания Эдди Хирна Matchroom Boxing.

О месте проведения поединка станет известно позже. Но, вероятно, что он состоится в Лондоне на пустой арене О2.

Сначала бой Усик — Чисора должен был состояться 23 мая, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. На кону боя не будет стоять никаких поясов.

Известно, что ради поединка боксеры пошли на снижение своих гонораров.

Читайте: Постол проиграл Рамиресу и не смог во второй раз стать чемпионом мира

Также известно, что официальным транслятором боя выступит британский спортивный телеканал Sky Sports.

Для Усика это будет первый бой с октября прошлого года. Тогда украинец в своем дебютном поединке в супертяжелом весе одержал победу в седьмом раунде над Чазз Уизерспуном. Чисора того же месяца нокаутировал своего соотечественника Дэвида Прайса.

Бой Ломаченко — Лопес подтвержден

7 сентября Василий Ломаченко и Теофимо Лопес подписали контракт на бой, который должен состояться в ночь с 17 на 18 октября.

Объединительный бой мог сорваться из-за финансовой стороны вопроса и недовольство Лопеса, но Ломаченко пожертвовал частью своего гонорара, чтобы американец дал согласие.

Источник: Matchroom Boxing, Sky Sports News

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка