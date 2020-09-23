Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) выйдет на ринг против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) 31 октября. Об этом сообщила промоутерская компания Эдди Хирна Matchroom Boxing.

О месте проведения поединка станет известно позже. Но, вероятно, что он состоится в Лондоне на пустой арене О2.

Сначала бой Усик — Чисора должен был состояться 23 мая, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. На кону боя не будет стоять никаких поясов.

Известно, что ради поединка боксеры пошли на снижение своих гонораров.

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Также известно, что официальным транслятором боя выступит британский спортивный телеканал Sky Sports.

Для Усика это будет первый бой с октября прошлого года. Тогда украинец в своем дебютном поединке в супертяжелом весе одержал победу в седьмом раунде над Чазз Уизерспуном. Чисора того же месяца нокаутировал своего соотечественника Дэвида Прайса.

Бой Ломаченко — Лопес подтвержден

7 сентября Василий Ломаченко и Теофимо Лопес подписали контракт на бой, который должен состояться в ночь с 17 на 18 октября.

Объединительный бой мог сорваться из-за финансовой стороны вопроса и недовольство Лопеса, но Ломаченко пожертвовал частью своего гонорара, чтобы американец дал согласие.

Источник: Matchroom Boxing, Sky Sports News