Компания-разработчик игр EA Sports опубликовала рейтинг лучших футболистов в симуляторе FIFA 21. В топ-1000 попало семь футболистов сборной Украины.

Лучшим среди украинцев оказался хавбек донецкого Шахтера Марлос — с общим рейтингом 81 он занял 285 место.

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Следом расположились: левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко (80, 457), полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков (80, 477), опорный хавбек Шахтера Тарас Степаненко (79, 552), полузащитник Аталанты Руслан Малиновский (79, 616), форвард Шахтера Жуниор Мораес (79, 640) и полузащитник Вест Хэм Юнайтед Андрей Ярмоленко (77, 925).







В топ-1000 футболистов в FIFA 21 попало семь украинцев / 2 фотографии

Первая строчка рейтинга топ-1000 у звезды каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси — его общий рейтинг 93. Вторая ступень у нападающего Ювентуса Криштиану Роналду (92), а замкнул тройку лидеров форвард Баварии Роберт Левандовски (91).

В первую десятку игроков также попали два футболиста ПСЖ — Неймар и Киллиан Мбаппе, три игрока Ливерпуля — Вирджил ван Дейк, Мохаммед Салах и Садио Мане, а также Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) и Ян Облак (Атлетико Мадрид).

Когда выйдет FIFA 21?

Появление новой FIFA 21 стоит ожидать с 9 октября 2020 года. Игра выйдет на PlayStation 4, Xbox One и PC.

Позже игра появится на консолях нового поколения.

Источник: EA Sports