Модель одновременно закрутила роман с футболистами Арсенала и Челси

Один из топ-футболистов лондонского Челси, имя которого не называется, недавно начал встречаться с девушкой-моделью. Футболист пригласил ее в Лондон, где оплатил для нее три ночи в роскошном отеле, предоставил авто с водителем и средства для шопинга. Также игрок оплатил ей перелет.

Однако, пока футболист ездил на тренировку команды, девушка успела крутила роман с футболистом другого лондонского клуба — Арсенала.

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Вместе с ним она ходила на шопинг и в дорогие рестораны.

Источник Daily Star утверждает, что ни один из игроков не догадывался, что втянут в любовный треугольник.

— Вместо того, чтобы разорвать отношения с одним из спортсменов, девушка решила встречаться с обоими. До сих пор ни один из них не догадывается, что он у нее не единственный, — рассказал источник изданию.

О самой модели известно немного, кроме того, что она молодая и не замужем.

Футболисты Арсенала и Челси могут встретиться на футбольном поле в декабре в рамках матча английской Премьер-лиги.

Источник: Daily Star