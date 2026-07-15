Графики отключения света 16 июля – прогноз Укрэнерго
В четверг, 16 июля, в Украине не будут применены меры по ограничению поставок электроэнергии.
В Укренерго просят потреблять ее экономно.
Графики отключения света 16 июля не будут введены
— Завтра, в четверг, применение графиков ограничений не планируется, — говорится в сообщении Укрэнерго.
Энергетики советуют перенести использование мощных электроприборов на дневное время – с 10:00 до 15:00.
В Укрэнерго просят пользоваться электроэнергией экономно.
Напомним, россияне продолжают осуществлять атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины.
Из-за вражеских ударов сегодня утром были обесточивания в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях.
В среду, 15 июля, потребление электроэнергии в Украине выросло.
По состоянию на 09:30 оно было на 3,4% выше, чем в это же время во вторник.
Причина изменений – рост температуры воздуха, что побуждает потребителей активно пользоваться кондиционерами.