В четверг, 16 июля, в Украине не будут применены меры по ограничению поставок электроэнергии.

В Укренерго просят потреблять ее экономно.

Графики отключения света 16 июля не будут введены

— Завтра, в четверг, применение графиков ограничений не планируется, — говорится в сообщении Укрэнерго.

Энергетики советуют перенести использование мощных электроприборов на дневное время – с 10:00 до 15:00.

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В Укрэнерго просят пользоваться электроэнергией экономно.

Напомним, россияне продолжают осуществлять атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины.

Из-за вражеских ударов сегодня утром были обесточивания в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях.

В среду, 15 июля, потребление электроэнергии в Украине выросло.

По состоянию на 09:30 оно было на 3,4% выше, чем в это же время во вторник.

Причина изменений – рост температуры воздуха, что побуждает потребителей активно пользоваться кондиционерами.

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