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Иран отменил трансляцию Суперкубка Германии из-за женщины-арбитра

В Иране отменили показ футбольного матча за Суперкубок Германии между дортмундской Боруссией и мюнхенской Баварией (2:3), хотя сначала игра была запланирована в расписании телетрансляций.

Причиной отмены игры стало назначение на поединок женщины-арбитра Бибианы Штайнхаус.

— Государственное телевидение Ирана не транслировало ранее запланированный матч за Суперкубок Германии, поскольку игру обслуживала женщина-арбитр Бибиана Штайнхаус. Это свидетельство того, насколько женоненависницким является правящий режим в стране, — говорится на портале Iran News Wire.

Бибиана Штайнхаус стала первой женщиной-арбитром в мужском профессиональном футболе Германии, а матч за Суперкубок-2020 стал последней игрой в ее карьере рефери. Женщина 12 лет проработала арбитром, из них три сезона она обслуживала матчи Бундеслиги.

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Штайнхаус — 41 год, а по профессии она офицер полиции. Интересно, что женщина находится в длительных отношениях со своим коллегой, бывшим английским арбитром Говардом Веббом, который ради нее в 2016 году развелся с женой.

Иран подобное делает не в первый раз

В 2018 году во время матча в рамках Бундеслиги между Кельном и мюнхенской Баварией, который обслуживала Бибиана Штайнхаус, иранское телевидение заменило все кадры с рефери на планы со зрителями.

По словам корреспондента немецкой телекомпании в Тегеране Натали Амири, иранская цензура внимательно следила, чтобы транслятор во время показа менял крупные и средние планы со Штайнхаус на случайных зрителей на трибунах.

В октябре 2019 года женщин в Иране впервые за 38 лет пустили на стадион на просмотр футбольного матча. Всего матч отбора к чемпионату мира 2022 года между сборными Ирана и Камбоджи посетили 4 тыс. женщин.

Иранские власти приняли решение допустить на матч женщин после того, как в сентябре 2019 года 29-летняя иранка Сахар Ходаяри совершила самоподжог возле здания прокуратуры в знак протеста против тюремного заключения за посещение футбольного матча, где играла ее любимая команда Эстегляль.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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