В Иране отменили показ футбольного матча за Суперкубок Германии между дортмундской Боруссией и мюнхенской Баварией (2:3), хотя сначала игра была запланирована в расписании телетрансляций.

Причиной отмены игры стало назначение на поединок женщины-арбитра Бибианы Штайнхаус.

#Iran‘s state-run TV will not be broadcasting today’s DFL-Supercup finals as planned because German referee Bibiana Steinhaus, will referee the game.

That’s how mysoginist the regime is. pic.twitter.com/oTrgJxaN3J

