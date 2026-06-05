Глава США Дональд Трамп поддерживает идею личной встречи президентов Украины и России.

Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме, реагируя на предложение, высказанное в открытом письме Зеленского Путину.

Письмо Зеленского Путину: как отреагировал Трамп

Во время разговора с журналистами президента США спросили о его отношении к открытому обращению Зеленского к Путину и предложению провести личную встречу.

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Также журналисты предположили, что такая инициатива украинской стороны могла появиться на фоне того, что сейчас внимание Соединенных Штатов частично сосредоточено на ситуации вокруг Ирана.

В ответ Трамп заявил, что поддерживает такую идею.

— Я думаю, что было бы здорово, сли бы они встретились, — сказал президент США.

Также он назвал обоих лидеров “хорошими людьми, которые должны найти компромисс, чтобы ежемесячно на фронте не гибли до 45 тыс. человек”.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо к Путину с предложением провести личную встречу для обсуждения завершения войны.

В обращении глава государства заявил, что после более четырех лет полномасштабной войны именно лидеры должны принимать решение о мире.

Зеленский отметил, что Украина готова к полному прекращению огня на время переговоров, а также предложил провести обмен пленными по формуле “всех на всех” и возвращение гражданских и депортированных детей.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что открытое письмо будет также официально передано российской стороне по дипломатическим каналам.

В Кремле подтвердили получение обращения. В то же время пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин ознакомится с его содержанием позже. Он добавил, что в случае желания провести встречу Зеленский якобы может приехать в Москву.

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