ПСЖ – Бавария – 0:1.

Гол: Кингсли Коман, 59.

ПСЖ: Кейлор Навас — Бернат (Лейвин Курзава, 80), Преснел Кимпембе, Тьяго Силва, Тило Керер, Маркиньос — Леандро Паредес (Марко Верратти, 65), Андер Эррера ( Юлиан Дракслер, 72), Анхель Ди Мария (Эрик Чупо-Мотинг, 80) — Килиан Мбаппе, Неймар.

Бавария: Мануэль Нойер — Жером Боатенг (Никлас Зюле, 25), Йозуа Киммих, Давид Алаба — Тьяго Алькантара, Леон Горецка, Кингсли Коман (Иван Перишич, 69), Серж Гнабри (Филиппе Коутиньо, 69), Альфонсо Дэвис — Томас Мюллер, Роберт Левандовски.

В воскресенье, 23 августа, состоялся финал Лиги чемпионов, в котором немецкая Бавария доказала, что является самым сильным клубом планеты на данный момент.

Парижский клуб в своем первом финале Лиги чемпионов пропустил от баварцев лишь один сухой гол.

В первом тайме было не много опасных моментов, но обе команды могли забить. Стоит отметить сейв Нойера, который вытянул мяч из нижнего угла после удара Неймара, а также удар Левандовски после навеса в штангу.

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Навас также запомнился превосходным сейвом после того, как отбил удар Левандовски под перекладину.

Счет на табло изменился только на 59-й минуте матча. Киммих отдал отличную голевую передачу в штрафную, где Коман головой отправил мяч в сетку ворот. 0:1.

Игроки ПСЖ пытались выравнять счет, но так и не смогли — где-то Нойер показал уверенную игру, а где-то судья был не на стороне французского клуба.

Больше деталей о матче читайте в онлайн-трансляции финала Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария, которую провели Факты ICTV.