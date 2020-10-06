Голкіпери збірної України Андрій Лунін та Юрій Паньків здали позитивні тести на коронавірус. Також позитивний результат виявили у шеф-кухаря синьо-жовтих Любомира Тошича.

Напередодні у Франції тестування проходили футболісти, яких довикликали на матчі: Володимир Шепелєв, Юрій Паньків та Єфим Конопля, а також легіонери синьо-жовтих.

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Решта футболістів, тренерський штаб та члени персоналу отримали негативні результати тестів і готуються до передматчевого тренування, яке розпочнеться 6 жовтня на Стад де Франс о 20.00 за київським часом.

Таким чином у розпорядженні Андрія Шевченка на гру із командою Франції є лише один голкіпер – футболіст київського Динамо Георгій Бущан.

Троє інфікованих осіб ізольовані у своїх номерах у готелі Hyatt Regency Chantilly, де зупинилася збірна України.

Спалах коронавірусу у Шахтарі

4 жовтня стало відомо, що футболісти донецького Шахтаря Андрій Пятов та Тарас Степаненко, а також двоє співробітників персоналу здали позитивні тести на коронавірус.

Через це команда у повному складі пішла на самоізоляцію, а тренерський штаб збірної України у терміновому порядку довикликав голкіпера Олександрії Юрія Паньківа та хавбека київського Динамо Володимира Шепелєва.