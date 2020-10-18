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Факты / Спорт

Игроки Шахтера сдали тесты на коронавирус перед матчем с Реалом — результаты

Девять игроков футбольного клуба Шахтер получил отрицательные результаты тестов на коронавирус перед матчем с мадридским Реалом.

Также отрицательные результаты у персонала команды, в которых Covid-19 обнаружили 8 октября, сообщили в Twitter команды.

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Теперь Шахтер в полном составе сможет приступить к подготовке к матчу Лиги чемпионов.

К команде присоединятся игроки основы, среди которых Николай Матвиенко, Жуниор Мораес, Сергей Кривцов. Ранее отрицательные результаты тестов получили Тарас Степаненко и Андрей Пятов.

Коронавирус в Шахтере

8 октября коронавирус обнаружили в девяти игроков и девяти человек персонала ФК Шахтер.

На самоизоляцию пошли все 18 горняков.

Тренеру Луишу Каштру пришлось подключать к тренировкам команды игроков дубля.

Источник: ФК Шахтер

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