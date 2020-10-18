Девять игроков футбольного клуба Шахтер получил отрицательные результаты тестов на коронавирус перед матчем с мадридским Реалом.
Также отрицательные результаты у персонала команды, в которых Covid-19 обнаружили 8 октября, сообщили в Twitter команды.
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Гравці та персонал «Шахтаря» здали тести на COVID-19 перед матчем Ліги чемпіонів з «Реалом».
Усі результати – негативні. Також негативні результати тесту в 9 футболістів команди, у яких коронавірус було виявлено 8 жовтня.#РеалШахтер #UCL pic.twitter.com/O4MTG966IV
— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) October 18, 2020
Теперь Шахтер в полном составе сможет приступить к подготовке к матчу Лиги чемпионов.
К команде присоединятся игроки основы, среди которых Николай Матвиенко, Жуниор Мораес, Сергей Кривцов. Ранее отрицательные результаты тестов получили Тарас Степаненко и Андрей Пятов.
Коронавирус в Шахтере
8 октября коронавирус обнаружили в девяти игроков и девяти человек персонала ФК Шахтер.
На самоизоляцию пошли все 18 горняков.
Тренеру Луишу Каштру пришлось подключать к тренировкам команды игроков дубля.