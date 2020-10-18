Девять игроков футбольного клуба Шахтер получил отрицательные результаты тестов на коронавирус перед матчем с мадридским Реалом.

Также отрицательные результаты у персонала команды, в которых Covid-19 обнаружили 8 октября, сообщили в Twitter команды.

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Гравці та персонал «Шахтаря» здали тести на COVID-19 перед матчем Ліги чемпіонів з «Реалом». Усі результати – негативні. Також негативні результати тесту в 9 футболістів команди, у яких коронавірус було виявлено 8 жовтня.#РеалШахтер #UCL pic.twitter.com/O4MTG966IV — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) October 18, 2020

Теперь Шахтер в полном составе сможет приступить к подготовке к матчу Лиги чемпионов.

К команде присоединятся игроки основы, среди которых Николай Матвиенко, Жуниор Мораес, Сергей Кривцов. Ранее отрицательные результаты тестов получили Тарас Степаненко и Андрей Пятов.

Коронавирус в Шахтере

8 октября коронавирус обнаружили в девяти игроков и девяти человек персонала ФК Шахтер.

На самоизоляцию пошли все 18 горняков.

Тренеру Луишу Каштру пришлось подключать к тренировкам команды игроков дубля.