В субботу, 17 октября, стартовал шестой тур Премьер-лиги чемпионата Украины по футболу.

Уверенную победу одержали команды Динамо и Шахтер.

Читайте: Ребров отдал, Шевченко — забил: обзор легендарного матча Динамо — Реал

Шахтер Донецк — Львов

Во встрече с ПФК Львов горнякам удалось забить пять голов, первый из которых — уже на четвертой минуте.

Окончательный счет матча — 5:1 в пользу Шахтера.

Голы забивали Маркош, дважды Коваленко, Дентиньо и Соломон.

Рух — Динамо Киев

Матч Рух — Динамо, который проходил на стадионе Арена Львов, закончился со счетом 0: 2.

Автором первого гола стал Де Пена, а вот Родригесу удалось попасть в ворота соперника уже на 90-й минуте игры.

Групповой этап Лиги чемпионов соперники Шахтера и Динамо

Впервые за последние четыре года сразу две украинские команды попали в групповой этап Лиги чемпионов, первый тур которого пройдет 20-21 октября, а заключительный — 8-9 декабря.

По результатам жеребьевки ФК Шахтер попала во вторую корзину посева, а ФК Динамо — в третью.

Согласно регламенту, команды из Украины и России не могут сыграть друг с другом.