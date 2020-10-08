В Шахтере 18 случаев заболевания Covid-19. Два игрока поедут в сборную

Коронавирус в рядах ФК Шахтер обнаружили у девяти игроков и девяти человек персонала.
Отмечается, что на самоизоляцию ушли все 18 человек.
В большинства из них болезнь протекает бессимптомно, у некоторых — в легкой форме.
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Полузащитники Марлос и Виктор Коваленко сдали повторные отрицательные тесты: они отправятся в сборную Украины, чтобы готовиться к предстоящим матчам Лиги наций.
Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин в своем Facebook пожелал больным скорейшего выздоровления и возвращения в команду.
Covid-19 в Шахтере
4 октября игроки Шахтера Андрей Пятов и Тарас Степаненко заболели коронавирусом. Также заразились двое сотрудников персонала.
Уже 6 октября тренерский штаб Шахтера, футболисты и персонал команды сдали тесты на коронавирус. Все результаты тестов оказались отрицательными.