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Факты / Спорт

В Шахтере 18 случаев заболевания Covid-19. Два игрока поедут в сборную

Коронавирус в рядах ФК Шахтер обнаружили у девяти игроков и девяти человек персонала.

Отмечается, что на самоизоляцию ушли все 18 человек.

В большинства из них болезнь протекает бессимптомно, у некоторых — в легкой форме.

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Полузащитники Марлос и Виктор Коваленко сдали повторные отрицательные тесты: они отправятся в сборную Украины, чтобы готовиться к предстоящим матчам Лиги наций.

Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин в своем Facebook пожелал больным скорейшего выздоровления и возвращения в команду.

Covid-19 в Шахтере

4 октября игроки Шахтера Андрей Пятов и Тарас Степаненко заболели коронавирусом. Также заразились двое сотрудников персонала.

Уже 6 октября тренерский штаб Шахтера, футболисты и персонал команды сдали тесты на коронавирус. Все результаты тестов оказались отрицательными.

Источник: ФК Шахтер

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