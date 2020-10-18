Ломаченко — Лопес: реакция соцсетей на поражение украинца

Шокирующее поражение боксера Василия Ломаченко в поединке с Теофимо Лопесом удивило сотни пользователей соцсетей.

Сторонники Ломаченко не сдерживались в негативных оценках боя, а коллеги-спортсмены выступили в защиту украинского боксера.

Факты ICTV собрали самые яркие реакции на поражение Василия Ломаченко в соцсетях.

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Жан Беленюк, борец, народный депутат: Именно в моменты горьких поражений можно увидеть настоящих болельщиков. Как говорится: Король умер, да здравствует король — наш король не умер, наш король еще вернется!

Иван Редкач, боксер: У каждого механизма свои ресурсы. Не судите строго. Вася, вся Украина с тобой! Ждем на ринге!

Яна Шемякина, олимпийская чемпионка по фехтованию: Сильный не тот кто не упал, а тот кто падал и вставал. Вася Ломаченко, ты самый сильный боксер! Твои поединки смотришь и захватывает дух! Уверена, что это просто случайность! Мы гордимся тобой и твоим отцом!

Олег Верняев, гимнаст: Объясните, пожалуйста, как так получилось? Все равно — лучший!















Король умер, да здравствует король! Реакция соцсетей на поражение Ломаченко / 4 фотографии

Однако многие болельщики не смогли простить Василию Ломаченко потерю чемпионских поясов.

Кроме критики самого поединка, многие украинцы решили напомнить боксеру о его связи с Русской православной церковью и отсутствии четкой позиции относительно войны на Донбассе.











Король умер, да здравствует король! Реакция соцсетей на поражение Ломаченко / 3 фотографии

Свою позицию относительно результатов боя Ломаченко — Лопез также выразил блогер Сергей Стерненко.

Интересно, что в комментариях с ним согласился Денис Казанский — член Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Боксерский бой Ломаченко — Лопес

18 октября в США состоялся поединок Василия Ломаченко (чемпионские титулы: WBC, WBA Super, WBO) и Теофимо Лопеса (чемпионский титул: IBF) за титул абсолютного чемпиона по боксу в легком весе.

Факты ICTV публиковали результат и обзор боя Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.

В итоге судьи оценили бой 116: 112, 119: 109, 117: 111 в пользу Лопеса.

Фото: lomachenkovasiliy