Ломаченко – Лопес: реакція соцмереж на поразку українця

Шокуюча поразка боксера Василя Ломаченка в поєдинку з Теофімо Лопесом вразила сотні користувачів соцмереж.

Прихильники Ломаченка не стримувалися в негативних оцінках бою, а колеги-спортсмени виступили на захист українського боксера.

Факти ICTV зібрали найяскравіші реакції на поразку Василя Ломаченка у соцмережах.

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Жан Беленюк, борець, народний депутат: Саме в моменти гірких поразок можна побачити справжніх вболівальників. Як то кажуть: Король помер, нехай живе король – наш король не помер, наш король ще повернеться!

Іван Редкач, боксер: Кожен механізм має свої ресурси. Не судіть суворо. Васю, вся Україна з тобою! Чекаємо на рингу!

Яна Шемякіна, олімпійська чемпіонка з фехтування: Сильний не той хто не впав, а той хто падав і вставав. Вася Ломаченко, ти найсильніший боксер! Твої поєдинки дивишся і захоплює дух! Впевнена, що це просто випадковість! Ми пишаємося тобою і твоїм батьком!

Олег Верняєв, гімнаст: Поясніть, будь ласка, як так вийшло? Все одно – найкращий!















Король помер, нехай живе король! Реакція соцмереж на поразку Ломаченка / 4 фотографии

Однак чимало вболівальників не змогли пробачити Василю Ломаченку втрату чемпіонських поясів.

Окрім критики самого двобою, багато українців вирішили нагадати боксеру про його зв’язки з Російською православною церквою та відсутність чіткої позиції щодо війни на Донбасі.











Король помер, нехай живе король! Реакція соцмереж на поразку Ломаченка / 3 фотографии

Свою позицію щодо результатів бою Ломаченко – Лопез також висловив блогер Сергій Стерненко.

Цікаво, що у коментарях з ним погодився Денис Казанський – член Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.

Боксерський бій Ломаченко – Лопес

18 жовтня у США відбувся поєдинок Василя Ломаченка (чемпіонські титули: WBC, WBA Super, WBO) і Теофімо Лопеса (чемпіонський титул: IBF) за титул абсолютного чемпіона з боксу у легкій вазі.

Факти ICTV публікували результат та огляд бою Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса.

У підсумку судді оцінили бій 116:112, 119:109, 117:111 на користь Лопеса.

Фото: lomachenkovasiliy