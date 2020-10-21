Реал Мадрид и Шахтер сойдутся 21 октября на стадионе Альфредо ди Стефано в Мадриде в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

Для команд это будет третья очная встреча. В предыдущих двух матчах в сезоне Лиги чемпионов-2016/17 фортуна была на стороне галактикос — 4:0, 4:3.

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По мнению букмекеров, безоговорочными фаворитами матча являются подопечные Зинедина Зидана. На победу Реала принимают ставки с коэффициентом 1.21. Успех украинского клуба оценивают в 14.0. Ничейный результат встречи — 7.30.

Встречу в Киеве доверили судить сербской бригаде арбитров во главе с Срджаном Йовановичем. Ему будут помогать его соотечественники Урош Стойкович и Милан Михайлович. Четвертый арбитр матча — Новак Симович.

Текстовая онлайн-трансляция матча Реал Мадрид — Шахтер начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 19.55.