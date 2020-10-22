Роналду сдал второй положительный тест на Covid-19 перед матчем против Барселоны

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду не сможет помочь своей команде в мате второго тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21 против каталонской Барселоны.

Португальский футболист сдал второй тест на коронавирус, который снова показал положительный результат.

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Согласно протоколу УЕФА для участия в мате под эгидой организации клуб должен предоставить отрицательный результат теста игрока за неделю до игры.

13 октября стало известно, что Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Игрок сдал положительный тест. когда находился в лагере национальной сборной Португалии. На следующий день он отправился в Турин, где находится на карантине.

Матч Ювентус — Барселона состоится 28 октября в Турине на Ювентус Стэдиум. Стартовый свисток матча прозвучит в 22.00 по киевскому времени.

В другом матче квартета G венгерский Ференцварош примет киевское Динамо на стадионе Групама Стадион в Будапеште.