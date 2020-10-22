Лестер — Заря — 3:0

Лестер: Шмейхель, Фукс, Эванс, Фафана, Кастань, Менди, Барнс, Прат, Тилеманс, Меддисон, Ихеаначо.

Заря: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Цвек, Хомченовський, Назарина, Иванисеня, Кочергин, Лунев, Юрченко, Кабаев.

Голы: Меддісон, 29 Барнс, 45 Ихеаначо, 67

Английский Лестер принимал луганскую Зарю в рамках матча первого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2020/21. Встреча прошла в Лестере на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Счет в матче в середине первого тайма открыл полузащитник Джеймс Мэддисон, который переправил мяч в сетку ворот Никиты Шевченко практически с линии ворот.

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Удвоил преимущество лис Харви Барнс. 22-летний полузащитник прорвался в штрафную по центру и перебросил мяч через голкипера, который вышел с линии ворот.

До разгромного счет довел нигерийский форвард Келечи Ихеаначо, который вышел один на один с голкипером и спокойно переиграл стража ворот Зари.

В другом матче квартета G португальский Брага дома разгромила греческий АЕК со счетом 3:0. Таким образом в турнирной таблице группы Лестер и Брага имеют в своем активе по три пункта, а украинский и греческий клубы после первого тура без очков.

29 октября подопечные Виктора Скрипника дома будут принимать португальскую Брагу в рамках второго тура Лиги Европы.