Судьбу Зидана в Реале определят матчи против Барселоны и Боруссии Менхенгладбах

Тренерское кресло французского специалиста Зинедина Зидана в мадридском Реале стало шатким. Его команда неплохо стартовала в испанской Примере, набрав 10 очков, но дальше сливочные неожиданно проиграли дебютанту чемпионата Кадиса, а затем уступили полурезервному составу Шахтера в Лиге чемпионов на стадионе Альфредо Ди Стефано.

Эти поражения сильно ударили по положению Зидана в клубе. По информации издания L’Equipe, президент Реала Флорентино Перес дал французскому специалисту два матча на исправление ситуации: если Реал претерпит фиаско в Эль Классико с Барселоной и в матче второго тура ЛЧ против менхенгладбахской Боруссии, то Зинедин уйдет в отставку.

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На замену Зидану в Реале у президента галактикос есть две кандидатуры — бывший наставник Тоттенхэм Хотспур Маурисио Почеттино, которого давно сватают в Мадрид, а также тренер резервной команды сливочных Кастильи Рауль Гонсалес.

Матч против Барселоны запланирован на 24 октября на стадионе Камп Ноу в Барселоне. Игра второго тура группового этапа Лиги чемпионов против Боруссии состоится 27 октября в Менхенгладбахе на арене Боруссия-Парк.

Шахтер обыграл Реал в ЛЧ

Донецкий Шахтер победил мадридский Реал в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. В первом тайме горняки забили сливочным на их поле три гола. После перерыва подопечные Зидана сумели отыграть два мяча.

После первого тура группового этапа Шахтер набрал три пункта и возглавил турнирную таблицу в своей группе.