Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус поддержал кандидатуру генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева на выборах главы Международной федерации любительского бокса (AIBA).

По информации российского издания News.ru, кроме Украины письма в поддержку Кремлева написали федерации бокса Сербии, Парагвая и Соломоновых островов.

— Один из главных инициаторов необходимых реформ в нашем спорте во время глобальной пандемии — Умар Кремлев. Он настойчиво прилагает усилия для продолжения соревнований, помощи спортсменам и поддерживает AIBA в целом, — говорится в письме Продивуса в пресс-релизе Сербской федерации бокса.

Кроме Кремлева на пост претендуют еще четыре кандидата, но окончательный список претендентов будет сформирован после 2 ноября, когда закончится регистрация.

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Россиянин Умар Кремлев является членом исполкома AIBA и занимает пост первого вице-президента Европейской конфедерации бокса.

В мае 2020 года Кремлев заявил, что готов инициировать процедуру предоставления российского гражданства украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко.

По его словам, Усика и Ломаченко одинаково любят в Украине, России и Беларуси, но в Украине некоторые граждане якобы “сеют негатив вокруг них”.

Фото: Умар Кремлев

Источник: News.ru