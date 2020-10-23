Украинский боксер Александр Усик (17, 13 КО) за бой против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) заработает в 2,5 меньше, чем соперник.

Гонорар Чисоры составит £4 млн (€4,4 млн), тогда как Усик заработает только £1,5 млн (€1,65 млн).

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На гонорары бойцов повлияла эпидемия коронавируса, а точнее отсутствие зрителей на трибунах лондонской арены SSE Arena Wembley, где состоится бой.

Сначала украинец должен был получить за бой €2,4 млн, а британец — €7,6 млн. Еще €3,3 млн должно было достаться промоутеру украинца Эдди Хирну. Однако, тогда бой должен был состояться на переполненной арене О2 в Лондоне в мае 2020 года.

Бой Усик — Чисора станет главным событием вечера бокса и состоится 31 октября в Лондоне на SSE Arena Wembley.

Огненное промо к бою Усик — Чисора

После объявления новой даты боя промоутерская компания Эдди Хирна Matchroom Boxing выложила официальное промо к бою между Александром Усиком и Дереком Чисорой.

Сам бой не будет титульным, поэтому на его кону не будут стоять никакие пояса.

Источник: Total Sportal