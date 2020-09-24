Промоутерская компания Эдди Хирна Matchroom Boxing выложила официальное промо к бою между украинским боксером Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

Сам бой не будет титульным, поэтому на его кону не будут стоять никакие пояса. Поединок запланирован на 31 октября и скорее всего состоится в Лондоне на пустой арене О2.

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В ярком промо-ролике, который появился на официальных страницах Matchroom Boxing в соцсетях, участники предстоящего боя Усик и Чисора колошматять своих соперников. Украинец нокаутирует британца Тони Белью и выдает серию ударов в голову американцу Чаззу Уизерспуну, с которым встречался в дебютном бою в хэвивейте.

Чисора в ролике эффектно нокаутирует своего соотечественника Дэвида Прайса.

За кадром слышен голос Усика на английском языке: Дерек, я иду за тобой, а Чисора ему кричит в ответ: Александр!

Сначала бой должен был состояться еще в мае, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок. Для Усика этот бой станет вторым в супертяжелом весе.

Ради поединка боксеры пошли на существенное снижение своих гонораров, поскольку бой пройдет без зрителей.