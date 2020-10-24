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Факты / Спорт

Отправился в Лондон: Усик поехал на бой с Чисорой

Украинский боксер Александр Усик 24 октября поехал на бой с британским боксером Дереком Чисорой. Бой пройдет в Великобритании. Об этом спортсмен сообщил в социальных сетях.

Усик опубликовал фотографию, где они с командой в аэропорту ждут самолет. Все товарищи одеты в вещи от бренда боксера.

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✈️ to the UK ????????
#UsykChisora #UsykTeam
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Опубликовано Александр Усик / Usyk Суббота, 24 октября 2020 г.

— Отправляемся в Великобританию, — написал Усик.

Поединок состоится 31 октября в Лондоне. Боксеры должны были встретиться 23 мая, но из-за карантина бой отменили.

Декер Чисора запомнился скандальными действиями. Спортсмен неоднократно вел себя агрессивно по отношению к соперникам и устраивал драки.

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Источник: Александр Усик 

Фото: Dreamstime

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