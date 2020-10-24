Барселона — Реал Мадрид — 1:3

Барселона: Нето, Альба, Лангле, Пике, Дест, Де Йонг, Бускетс, Фати, Коутинью, Педри, Месси.

Реал: Куртуа, Начо, Варан, Рамос, Менди, Вальверде, Каземиро, Кроос, Асенсио, Бензема, Винисиус Жуниор.

Голы: Фати, 8 — Вальверде, 5 Рамос, 63 (пен.) Модрич, 90

Каталонская Барселона принимала мадридский Реал в рамках матча седьмого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Барселоне на стадионе Камп Ноу и завершилась победой сливочных со счетом 3:1.

Счет во встрече открыли гости уже на пятой минуте. Французский форвард галактикос Карим Бензема разогнал атаку своей команды и отпасовал на ход Федерико Вальверде, который отправил мяч в дальний угол ворот Нето.

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Блаугранас сравняли счет через три минуты, после того как Жорди Альба отпасовал во вратарскую на Ансу Фати, который и расстрелял ворота Куртуа.

После перерыва подопечные Зинедина Зидана легко вышли вперед. На 63-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал капитан галактикос Серхио Рамос. Финальную точку в матче поставил Лука Модрич, который расстрелял сетку ворот Барселоны.

Интересно, что Ансу Фати стал самым молодым автором забитого мяча в истории очных противостояний Барселоны и Реала.

После семи туров испанской Примеры Реал Мадрид имеет 13 очков в своем активе и возглавляет турнирную таблицу, а вот Барселона пока только двенадцатая с семью очками.