Бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой состоится 31 октября в Лондоне. Вечер бокса пройдет на SSE Arena Wembley, которая может вместить 12,5 тыс. зрителей.

Прямую трансляцию поединка отечественные любители бокса смогут посмотреть на платформе MEGOGO. Трансляция вечера бокса начнется в 20.00, однако сам бой состоится не раньше 23.00. Прямой трансляции на общедоступных каналах не будет.

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Также поединок в Лондоне покажет стриминговий сервис DAZN и британский канал Sky Sports.

Текстовую онлайн-трансляцию поединка можно будет посмотреть на Факты ICTV.

Кроме боя Усика и Чисоры в основном карде состоятся еще ряд интересных поединков:

Ли Селби (Уэльс) — Джордж Камбосос (Австралия)

Томми МакКарти (Великобритания) — Билал Лаггон (Бельгия)

Саванна Маршалл (Великобритания) — Ханна Рэнкин (Шотландия)

Эми Тимлин (Великобритания) — Карли Скелли (Великобритания)

Усик дебютировал в профи в 2013 году, а через три года завоевал пояс WBO в тяжелом весе. Александр провел шесть успешных защит титула, завоевав еще три пояса: WBA Super, WBC и IBF. Всего на счету украинца 17 побед и ни одного поражения.

Чисора выступает на профи-ринге с 2007 года. В копилке британца 32 победы (23 нокаутом) и девять поражений, из которых досрочно только три. Сейчас Дерек имеет серию из трех побед над Гаши, Шпилькой и Прайсом.