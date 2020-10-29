Букмекеры активно принимают ставки на бой в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой, который состоится 31 октября в Лондоне на SSE Arena Wembley.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является украинский боксер.

Ставки на победу Усика принимают с коэффициентом 1.12. Тогда как успех британца Чисоры оценивается котировкам 5.50. На ничью дают — 25.0.

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Начало боя Александр Усик — Дерек Чисора запланировано не ранее 23.00 по киевскому времени.

Для Усика это будет второй бой в супертяжелом весе. В дебютном поединке в хэвивейте украинец одолел 38-летнего американца Чазз Уизерспуна. В активе Усика 17 побед, а нанести первое поражение Александру в карьере попытается Чисора.

С 2007 года Дерек провел 41 поединок в профи, в которых одержал 32 победы. Британец проигрывал Виталию Кличко, Тайсону Фьюри, Диллиану Уайту и Дэвиду Хэю.

В отличие от Уизерспуна, Чисора прошел полноценную подготовку в своем тренировочном лагере и, очевидно, не подсядет функционально посреди боя. Также Дерек славится тем, что умеет держать удар.