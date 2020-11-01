П’ять футболістів Динамо перед матчем Ліги чемпіонів проти Барселони здали позитивні тести на коронавірус.

Позитивні тести також здали захисник Олександр Караваєв, а також хавбеки Микола Шапаренко, Георгій Цітаїшвілі, Міккель Дуелунд і Тудор Белуце.

Також позитивний тест здав асистент головного тренера Динамо Мірчі Луческу – Еміль Карас. У більшості з них хвороба протікає безсимптомно.

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26 жовтня стало відомо, що основний голкіпер Динамо Георгій Бущан захворів на коронавірус. Окрім 26-річного воротаря позитивний тест також здав захисник киян Віталій Міколенко та тренер із фізичної підготовки Віталій Кулеба.

4 листопада підопічні Мірчи Луческу у третьому турі групового етапу ЛЧ на виїзді на Камп Ноу зустрінуться із каталонською Барселоною.