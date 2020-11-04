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Факты / Спорт

Барселона — Динамо Киев: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Динамо в среду, 4 ноября, проведет матч в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов-2020/21, в котором подопечные Мирчи Луческу на стадионе Камп Ноу в Барселоне сыграют против Барселоны. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, безоговорочными фаворитами матча являются подопечные Рональда Кумана. На победу Барселоны принимают ставки с коэффициентом 1.08. Успех украинского клуба оценивают в 34.0. Ничейный результат встречи  — 13.0.

Читайте: Где смотреть Барселона — Динамо Киев в Лиге чемпионов

На то, что блаугранас первыми откроют счет в матче, дают коэффициент 1.11, а на бело-синих — 6.50.

Матч доверили судить английской бригаде арбитров во главе с рефери Майклом Оливером. Ему будут ассистировать соотечественники: Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Обязанности четвертого рефери исполнит Дэвид Кут.

Для команд это будет девятая встреча в истории. Впервые они встречались в апреле 1992 года в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Тогда победу со счетом 2:0 одержал каталонский клуб. Последний раз Барса и Динамо сошлись на групповом этапе ЛЧ сезона-2009/10, где победу также праздновали блаугранас (2:1).

В другом матче квартета G венгерский Ференцварош на стадионе Пушкаш Стадион примет туринский Ювентус. Игра начнется в 22.00.

Фото: FC Dynamo Kyiv

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