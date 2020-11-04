Он не уважает команду и Италию: экс-футболист Ювентуса раскритиковал Роналду

Бывший футболист туринского Ювентуса Паускуале Бруно жестко раскритиковал звездного форварда Старой синьоры Криштиану Роналду.

58-летний Бруно заявил, что португалец до сих пор не выучил итальянского языка, не уважает одноклубников и итальянцев.

— Роналду — невежда. Он живет в Италии два года и до сих пор не знает итальянского языка, общаясь по-испански чтобы хоть что-то объяснить партнерам по команде. Он не уважает ни своих одноклубников, ни итальянцев, — сказал Бруно.

Криштиану перебрался в Турин летом 2018 года из мадридского Реала за €117 млн. С тех пор он сыграл в 92 матчах за бьянконери во всех турнирах, в которых забил 70 голов и отдал 18 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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Паускуале Бруно играл на позиции защитника и защищал цвета Ювентуса в период с 1987 по 1990 года. Вместе с командой он выиграл Кубок УЕФА (Ювентус — Фиорентина — 3:1, 0:0) и Кубок Италии (Ювентус — Милан — 1:0, 0:0) в 1990 году.

Роналду вылечился от коронавируса

30 октября стало известно, что ПЦР-тест Криштиану Роналду показал отрицательный результат. Из-за инфицирования вирусом футболист пропустил почти три недели.

В первой же игре после выздоровления Роналду вышел на замену в матче Серии А против новичка Специи и отметился дублем.

Источник: Calciomercato