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Динамо — Шахтер: прогноз букмекеров на матч УПЛ сезона 2020/21

Киевское Динамо в воскресенье, 8 ноября, встретится с донецким Шахтером в рамках матча девятого тура украинской Премьер-лиги-2020/21. Встреча пройдет в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Начало матча в 17.00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Луиша Каштру. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 2.10. Успех бело-синих оценивают в 3.20. Ничейный результат встречи — 3.85.

Читайте: Где смотреть Динамо — Шахтер в 9-м туре УПЛ

На то, что горняки первыми откроют счет в матче, дают коэффициент 1.68, а на подопечных Мирчи Луческу — 2.11.

Матч доверили судить бригаде арбитров во главе с рефери Екатериной Монзуль. Ей будут ассистировать Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Обязанности четвертого рефери исполнит Анастасия Романюк. Арбитр VAR — Николай Баклан, а его ассистенты — Владимир Высоцкий и Виктор Швецов.

После восьмого тура Динамо является безоговорочным лидером УПЛ, имея в активе 20 очков. Донецкий клуб — второй из 16 пунктами.

Фото: FC Dynamo Kyiv, FC Shakhtar Donetsk

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