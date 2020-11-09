Ювентус может продать Роналду из-за кризиса

Туринский Ювентус раздумывает над трансфером своей главной звезды — португальского форварда Криштиану Роналду.

Контракт 35-летнего футболиста с бьянконери заканчивается летом 2022 года, но Ювентус может продать игрока после завершения текущего сезона.

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По информации издания Sport.es, туринский клуб не планирует продлевать контракт с футболистом и хочет выставить его на трансфер за год до завершения контракта. Причиной такого решения в Ювентусе стал кризис, который связан с коронавирусом. Для итальянского гранда стало очень затратно выплачивать €31 млн в год футболисту.

Также туринцы хотят компенсировать расходы за переход игрока, а точнее в клубе попытаются отбить €100 млн, которые они вложили в приобретение Роналду за его переход из мадридского Реала в 2018 году.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость капитана сборной Португалии в €60 млн.

В текущем сезоне итальянской Серии А Криштиану Роналду принял участие в четырех матчах, в которых отметился шестью голами и сделал одну результативную передачу.

Роналду пропустил почти три недели из-за коронавируса, который обнаружили у игрока 13 октября во время пребывания в лагере национальной сборной. Отрицательный тест Роналду получил на 19-й день своего пребывания на самоизоляции и в первом же матче после выздоровления против Специи в Серии А отметился дублем.

Источник: Sport.es