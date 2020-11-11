Испанский гольфист Джон Рам во время тренировочного раунда перед стартом Masters выполнил необычный hole-in-one.

Траектория полета мяча после удара 26-летнего Рама приятно удивит не только поклонников гольфа.

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На пути к лунке мячик пересек огромное расстояние, в частности водоем, а срикошетив от воды, оказался на противоположной стороне поля и по необычной траектории прокатился травой, достигнув цели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jon Rahm Rodriguez (@jonrahm) 10 Ноя 2020 в 12:11 PST

Этот необычный удар удался испанцу во время тренировочного раунда на поле Augusta National Golf Club, что в городе Огаста в штате Джорджия.

В июле 2020 года после победы на турнире Memorial Tournament Рам впервые в истории возглавил рейтинг лучших гольфистов мира.

С 12 по 15 ноября в Огасте пройдет Masters Tournament, действующим чемпионом которого является американский гольфист Тайгер Вудс. Соревнования проведут без зрителей из-за пандемии коронавируса.

В этом году призовой фонд турнира, как и в прошлом, составил $11,5 млн. Победитель Masters обогатит свой кошелек на $2,07 млн.

Что такое hole-in-one?

Термин hole-in-one в гольфе означает попадание мяча в лунку с первого (одного) удара. По статистике, так везет один раз на 46 тыс.

В 1971 году было зафиксировано два подряд hole-in-one в течение одной игры. Этот рекорд принадлежит Джону Худзону и он до сих пор не побит. Старейшим игроком, который выполнил hole-in-one стал 70-летний Джен Сазарен, а самым молодым — 5-летний Коли Орр.