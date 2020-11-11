Іспанський гольфіст Джон Рам під час тренувального раунду перед стартом Masters виконав незвичний hole-in-one.

Траєкторія польоту м’яча після удару 26-річного Рама приємно здивує не лише шанувальників гольфу.

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На шляху до лунки м’ячик перетнув величезну відстань, зокрема водойму, а зрикошетивши від води, опинився на протилежному боці поля і за незвичною траєкторією прокотився травою, досягнувши мети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jon Rahm Rodriguez (@jonrahm) 10 Ноя 2020 в 12:11 PST

Цей незвичний удар вдався іспанцю під час тренувального раунду на полі Augusta National Golf Club, що у місті Огаста у штаті Джорджія.

У липні 2020 року після перемоги на турнірі Memorial Tournament Рам вперше в історії очолив рейтинг найкращих гольфістів світу.

Із 12 до 15 листопада в Огасті пройде Masters Tournament, чинним чемпіоном якого є американський гольфіст Тайгер Вудс. Змагання проведуть без глядачів через пандемію коронавірусу.

Цьогоріч призовий фонд турніру, які і минулоріч, склав $11,5 млн. Переможець Masters збагатить свій гаманець на $2,07 млн.

Що таке hole-in-one?

Термін hole-in-one у гольфі означає потрапляння м’яча у лунку з першого (одного) удару. За статистикою, так щастить один раз на 46 тис.

У 1971 році було зафіксовано два поспіль hole-in-one протягом однієї гри. Цей рекорд належить Джону Гудзону і він досі не побитий. Найстарішим гравцем, який виконав hole-in-one став 70-річний Джен Сазарен, а наймолодший — 5-річний Колі Орр.