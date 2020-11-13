У складі збірної України з футболу виявили нові випадки інфікування коронавірусом, захворіли одразу чотири футболісти.
Про це на прес-конференції 13 листопада перед матчем з Німеччиною повідомив головний тренер національної команди Андрій Шевченко.
Вірус виявили у Андрія Ярмоленка, Сергія Сидорчука, Віктора Коваленка і Віктора Циганкова.
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Гравці 14 листопада мають зробити повторне тестування. Через їхню хворобу матч між Україною та Німеччиною може не відбутися.
Матч Україна – Німеччина у Лізі націй
14 листопада у німецькому Лейпцигу на стадіоні Ред Булл Арена має відбутися зустріч між збірними України та Німеччини.
Матч відбувається у межах п’ятого туру групового етапу Ліги націй сезону-2020/21 елітного дивізіону.
Детальніше про матч Україна – Німеччина у Лізі націй читайте на Фактах ICTV.
Джерело: УАФ