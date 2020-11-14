УЕФА оштрафовал Динамо и Шахтер — причины

ФК Динамо и Шахтер оштрафовал УЕФА из-за несоблюдение правил при организации поединков Лиги Чемпионов

УЕФА оштрафовал украинский футбольных клуб Динамо на €19 тыс. за нарушения в матче с Ювентусом.

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Из этой сумы €5 тыс. — штраф за несоблюдение требований медицинского протокола УЕФА из-за пандемии коронавируса, €14 тыс. — за блокирование проездов к стадиону.

ФК Шахтер получил свой штраф в размере €15 тыс. за поединок с Интером из-за несвоевременного начала встречи.

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