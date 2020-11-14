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Факты / Спорт
Євгенія Шапоренко |

УЕФА оштрафовал Динамо и Шахтер — причины

ФК Динамо и Шахтер оштрафовал УЕФА из-за несоблюдение правил при организации поединков Лиги Чемпионов

УЕФА оштрафовал украинский футбольных клуб Динамо на €19 тыс. за нарушения в матче с Ювентусом.

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Из этой сумы €5 тыс. — штраф за несоблюдение требований медицинского протокола УЕФА из-за пандемии коронавируса, €14 тыс. — за блокирование проездов к стадиону.

ФК Шахтер получил свой штраф в размере €15 тыс. за поединок с Интером из-за несвоевременного начала встречи.

Восемь игроков Динамо выздоровели от Covid-19

Восемь футболистов первой команды, которые ранее были инфицированы, получили отрицательные результаты.

Это Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Бэлуцэ, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуэлунн.

Однако четверо игроков команды получили положительный тест на коронавирус. Это Александр Андриевский, Артем Шабанов, Денис Попов и Руслан Нещерет.

Источник: УЕФА

Фото: УНИАН

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