УЕФА оштрафовал Динамо и Шахтер — причины

ФК Динамо и Шахтер оштрафовал УЕФА из-за несоблюдение правил при организации поединков Лиги Чемпионов
УЕФА оштрафовал украинский футбольных клуб Динамо на €19 тыс. за нарушения в матче с Ювентусом.
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Из этой сумы €5 тыс. — штраф за несоблюдение требований медицинского протокола УЕФА из-за пандемии коронавируса, €14 тыс. — за блокирование проездов к стадиону.
ФК Шахтер получил свой штраф в размере €15 тыс. за поединок с Интером из-за несвоевременного начала встречи.
Восемь игроков Динамо выздоровели от Covid-19
Восемь футболистов первой команды, которые ранее были инфицированы, получили отрицательные результаты.
Это Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Бэлуцэ, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуэлунн.
Однако четверо игроков команды получили положительный тест на коронавирус. Это Александр Андриевский, Артем Шабанов, Денис Попов и Руслан Нещерет.