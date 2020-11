Канадский актер Райан Рейнольдс и его коллега по цеху американец Роб МакЭлхенни стали владельцами валлийского футбольного клуба Рексэм, который был основан 156 лет назад.

Рексэм официально объявил, что голливудские звезды стали владельцами клуба. Их кандидатуры поддержали 95% фанатов, которые с 2011 года принимают ключевые решения в деятельности клуба.

О том, что американские актеры хотят приобрести клуб из пятого дивизиона Англии стало известно в начале ноября. На онлайн-встрече с фанатами клуба Рейнольдс и МакЭлхенни провели 30-минутную презентацию видение будущего клуба.

Wrexham Is The Name. @Wrexham_AFC pic.twitter.com/V2ary5X41D

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 16, 2020