Канадский актер Райан Рейнольдс и его коллега по цеху американец Роб МакЭлхенни стали владельцами валлийского футбольного клуба Рексэм, который был основан 156 лет назад.

Рексэм официально объявил, что голливудские звезды стали владельцами клуба. Их кандидатуры поддержали 95% фанатов, которые с 2011 года принимают ключевые решения в деятельности клуба.

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О том, что американские актеры хотят приобрести клуб из пятого дивизиона Англии стало известно в начале ноября. На онлайн-встрече с фанатами клуба Рейнольдс и МакЭлхенни провели 30-минутную презентацию видение будущего клуба.

— Рексэм является третьим старейшим клубом планеты. Мы хотим, чтобы Рексэм стал глобальной силой. Наша цель состоит в том, чтобы стать частью истории Рексэма, а не Рексэм стал нашей, — заявил Рейнольдс.

Голливудские звезды пообещали вложить в инфраструктуру клуба и новых игроков €2,2 млн. Также новые владельцы хотят модернизировать стадион Рексэма и чем быстрее вернуть клуб в Футбольную лигу, которая включает в себя Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2.

Актер Райан Рейнольдс известный по фильмам Код доступа Кейптаун, Телохранитель киллера, Дедпул, Предложение, Покемон. Детектив Пикачу и другие. МакЭлхенни принесла славу роль Рональда МакДональда в телесериале В Филадельфии всегда солнечно.

Рексэм — старейший клуб Уэльса

Футбольный клуб из одноименного города основали еще в 1872 году и он является третьим старейшим футбольным клубом мира. Красные драконы, как называют команду, выступают на стадионе Рейскурс Граунд.

Также Рексэм является первым клубом, который завоевал Кубок Уэльса. Это произошло в 1877 году. В финале он переиграл ФК Друидс.

Традиционными цветами клуба являются красный и белый. В форме такой расцветки команда впервые начала выступать в сезоне 1939/40, который прервался из-за войны.

Расцвет клуба пришелся на 1970-е, когда Рексэм пробился в Кубок обладателей кубков. В частности, в сезоне-1975/76 драконы стали четвертьфиналистами этого турнира, что является самым большим достижением клуба на европейском уровне.

В 2004 году Рексэм из-за долгов оштрафовали на 10 очков, что привело к вылету с Футбольной лиги (клуб опустился в Третий дивизион).

В сезоне-2019/20 Национальной лиги Англии (пятого дивизиона) Рексэм финишировал на 19-й строчке. В текущем сезоне после шести сыгранных матчей Рексэм имеет семь очков и занимает 14 место в пятом дивизионе.