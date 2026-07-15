Зеленский считает Корецкого “наиболее подготовленным кандидатом” в премьеры
- Владимир Зеленский заявил, что Сергей Корецкий является наиболее подготовленным кандидатом на должность премьер-министра.
- Он пояснил, что выбор кандидата связан с необходимостью эффективной подготовки к зимнему периоду.
На данный момент главным приоритетом для Украины является подготовка к зимнему периоду.
После проведенных консультаций наиболее подготовленным человеком на должность премьер-министра является Сергей Корецкий.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве 15 июля.
Зеленский назвал кандидата на должность премьер-министра
Глава государства подчеркнул, что Украина продолжит осуществлять дипломатические шаги и прилагать усилия, чтобы заставить Россию перейти к диалогу и прекращению огня.
— Если мы входим в зиму, мы должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны — подготовка к зиме. Поэтому Сергей Корецкий после всех консультаций, наверное, самый подготовленный человек на должность премьер-министра Украины, — сказал Зеленский.
Кандидат на должность премьер-министра Украины, глава НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий вечером 15 июля должен предоставить полный список министров его будущего правительства.
Напомним, 13 июля премьер-министр Юлия Свириденко оставила свою должность.
Президент предложил ей возглавить новое направление работы в отношениях с ключевым международным партнером Украины.
Отставка премьер-министра запускает масштабное обновление Кабинета министров и руководства правоохранительных органов.
По словам Зеленского, перестановки обусловлены изменением политической стратегии государства.
Также анонсированы быстрые кадровые изменения среди руководителей правоохранительных ведомств.