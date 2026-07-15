На данный момент главным приоритетом для Украины является подготовка к зимнему периоду.

После проведенных консультаций наиболее подготовленным человеком на должность премьер-министра является Сергей Корецкий.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве 15 июля.

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Глава государства подчеркнул, что Украина продолжит осуществлять дипломатические шаги и прилагать усилия, чтобы заставить Россию перейти к диалогу и прекращению огня.

— Если мы входим в зиму, мы должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны — подготовка к зиме. Поэтому Сергей Корецкий после всех консультаций, наверное, самый подготовленный человек на должность премьер-министра Украины, — сказал Зеленский.

Кандидат на должность премьер-министра Украины, глава НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий вечером 15 июля должен предоставить полный список министров его будущего правительства.

Напомним, 13 июля премьер-министр Юлия Свириденко оставила свою должность.

Президент предложил ей возглавить новое направление работы в отношениях с ключевым международным партнером Украины.

Отставка премьер-министра запускает масштабное обновление Кабинета министров и руководства правоохранительных органов.

По словам Зеленского, перестановки обусловлены изменением политической стратегии государства.

Также анонсированы быстрые кадровые изменения среди руководителей правоохранительных ведомств.

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